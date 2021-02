Pallavolo femminile doppio colpo vincente per Tecnoteam e ClericiAuto

Pallavolo femminile weekend positivo per le due squadre brianzole di B donne.

Pallavolo femminile in B1 bis facile dell’Albese, in B2 prima vittoria stagionale per Cabiate

E’ staro davvero un weekend favorevole per la pallavolo femminile nostrana di serie B che ha messo a segno due belle vittorie sia con l’Albese Volley in B1 che con la Clerici Auto Cabiate in B2.

Qui Albese: Tecnoteam sul velluto anche per merito delle sue giovani

Doveva vincere la Tecnoteam nel suo secondo impegno di campionato e così ha fatto regolando 3-0 le giovani di Settimo Milanese . Anche per merito delle giovani di Albese come ha sottolineato coach Cristiano Mucciolo nel dopo gara: “Sono contento perché è arrivata la vittoria che volevamo per 3-0 ed è arrivata anche riuscendo a dare spazio a chi gioca magari meno come le nostre giovani che si sono ben comportate. Quindi sono molto felice per le nostre esordienti che hanno messo a segno i loro primi punti in B1. Per quanto riguarda la gara l’inizio è stato un po’ tosto: un po’ per demerito nostro ma anche per merito di Settimo squadra giovane e interessante a cui ho fatto i complimenti. Poi abbiamo preso le misure e la differenza di valori è emersa. Bene così perché ci serve giocare anche sotto pressione per imparare a uscire dalle difficoltà”. Tecnoteam che tornerà in campo sabato 6 febbraio ancora in casa contro Orago.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Tecnoteam Albesevolley e Picco Lecco Acciaitubi punti 6; Capo d’Orso Palau e Mondialclima Orago 3 punti; Coop Novate e Visette Settimo Milanese 0.

Programma del 3° turno del girone B1 di serie B femmile Sabato 6 febbraio ore 21 Tecnoteam Albese – Mondialclima Orago, Capo d’Orso Palau – Picco Lecco; Coop. Novate – Visette Settimo Milanese.

Serie B2: primo successo stagionale per la Clerici Auto Cabiate

Sorride anche la Clerici Auto Cabiate che sabato sera ha conquistato i primi tre punti nel campionato di B2 femminile andando a vincere sul campo del Cusano per 3-1. Il team di coach Gilles Reali ha vinto i primi due set per 25-23 e 25-19, poi ha incassato la rimonta delle locali che si sono imposte nella terza partita per 25-22, quindi hanno chiuso i conti nel 4 set vinto per 25-18. La Clerici Auto tornerà in campo tra le mura amiche sabato 6 febbraio contro la Marudo Lodi.