Pallavolo lariana, Mucciolo coach Tecnoteam: “Vedo il bicchiere mezzo pieno, un punto non è da buttare via”

Pallavolo lariana dopo il derby perso a Lecco analisi serena in casa dell’Albese Volley.

Pallavolo lariana in B2 invece non ha giocato Cabiate che ora aspetta lo scontro diretto con Gorgonzola

E’ mezzo pieno il bicchiere della pallavolo femminile lariana al termine di un atteso weekend che offriva lo scontro al vertice di serie B1 con la Tecnoteam Albese che si è dovuta arrendere 3-2 al tie break sul campo della Picco Lecco. In casa Albese c’è un pizzico di rammarico per come si era messa la gara avanti 2-0 e poi per averla persa proprio negli ultimi punti. Serena però l’analisi a fine gara di coach Cristiano Mucciolo: “Siamo un po’ amareggiati come normale che sia ma anche assolutamente sereni perchè nei primi due set abbiamo dimostrato di essere una squadra molto competitiva. Non avrei firmato per uscire dal campo con un punto, volevamo vincere ma comunque torniamo a casa con un punto. Peccato perchè abbiamo giocato due partite in una. Nei primi due set siamo stati praticamente perfetti giocando molto bene. Poi il terzo è stato un po’ la chiave del match. La partita è incominciata a giocarsi punto a punto e lì siamo stati un po’ meno bravi di loro. Quindi vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno e un punto non è da buttare via. Aspettiamo il match di ritorno per provare a “vendicarci” sportivamente parlando. Il derby è stata una partita sempre stimolante importante ma non decisiva. Perchè il campionato è molto lungo e noi serenamente pensiamo alla prossima gara per tornare subito alla vittoria”. Prossima gara che vedrà la Tecnoteam ospitare sabato 20 febbraio ad Albese il Novate.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Acciaitubi Picco Lecco 11, Tecnoteam Albesevolley 10; Capo d’Orso Palau 6; MondialClima Orago, Coop Novate, Visette Settimo Milanese 3 punti.

Programma del 5° turno del girone B1 di serie B femminile Sabato 20 febbraio ore 21 Tecnoteam-Novate, Palau-Settimo; domenica 21 Orago-Picco Lecco.