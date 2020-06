Pallavolo lariana nuovo consiglio direttivo all’Olimpia Volley Cadorago

Pallavolo lariana novità importanti per una società del movimento Fipav comasco.

La stagione 2020/21 dell’Olimpia Cadorago

Progetti ambiziosi per l’Olimpia Volley Cadorago che per la stagione agonistica 2020-2021 oltre a presentare tutte le squadre del settore giovanile, la 2^ e la 1^ divisione, non nasconde di voler cercare i diritti per la SERIE D femminile. Il club Cadorago presenta l’anno sportivo 2020/21 proponendo per il settore giovanile, per i nati dal 2015 al 2002: minivolley, under 12, under 13, under 14, under 15, under 17 e under 19.