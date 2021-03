Pallavolo lariana weekend positivo vincono Tecnoteam e Clerici Auto

Pallavolo lariana doppia vittoria per le rappresentanti nostrane di B femminile.

Pallavolo lariana Cabiate di coach Gilles Reali torna la successo e doma Cusano al tie break

Weekend davvero molto soddisfacente per le due principali esponenti della pallavolo lariana femminile. Sabato infatti hanno vinto sia la Tecnoteam Albese inB1 che la Clerici Auto Cabiate in B2. Ecco il commento del tecnico di Albese Cristiano Mucciolo dopo l’ultimo successo in trasferta della sua squadra contro Settimo Milanese per 0-3: “Sono contento perchè abbiamo fatto una buona gara come avevo chiesto. Era una partita di quelle da prendere con le molle perchè all’apparenza possono sembrare semplici ma si possono poi complicare e nascondere insidie. Invece le ragazze sono state brave fin dall’inizio. Un plauso a chi è partita o uscita dalla panchina perchè quando è chiamata in causa tutte danno sempre risposte positive”. Tecnoteam che tornerà in campo domenica 14 marzo ospite di Orago.

I risultati del 7° turno fase 1 di B1 femminile Sabato 6 marzo Capo d’Orso Palau – Mondialclima Orago 3-0; Visette Settimo Milanese – Tecnoteam Albesevolley 0-3; Coop. Novate – Picco Lecco 0-3.

LA CLASSIFICA Picco Lecco 20 punti; Tecnoteam Albesevolley 19; Capo d’Orso Palau 12; Mondialclima Orago 4; Coop. Novate 4; Visette Settimo milanese 3.

Il programma dell’8° turno di B1 femminile Sabato 13 marzo: Picco Lecco – Capo dOrso (ore 15,30); Visette Settimo – Coop. Novate (20,30); Mondialclima Orago – Tecnoteam Albese (domenica 14 ore 17,30).

Serie B2: torna al successo il Cabiate che doma Cusano al tie break Torna al successo nel girone B2 la ClericiAuto Cabiate che al tie break in casa è riuscita a domare la coriacea resistenza del Cusano per 3-2. Il team di coach Gilles Reali sale così a quota 7 punti con Agrate e settimana prossima sabato 13 renderà visita alla Marudo Lodi già battuta all’andata in casa per 3-2.