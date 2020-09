Panathlon Como nuovo incontro di prestigio giovedì 10 settembre all’Hotel Palace di Como. Panathlon Como ospiti Michael Gandler del Como 1907, Graziano Crimella dell’Albese Volley, Andrea Mauri della Pall. Cantù, Mario Bulgheroni della Como Nuoto e Ambrogio Molteni della Libertas Cantù.

Panathlon Como parterre d’eccezione per la Conviviale di settembre del Club

Appuntamento da non perdere quello organizzato dal Panathlon Como per giovedì 10 settembre. Alle ore 20 presso l’Hotel Palace di Como si svolgerà un interssabte incontro dal titolo: “La curva Panathlon: io tifo sempre a favore e mai contro”. Un nuovo modo di vivere la propria passione da raccontare e trasmettere non solo alle nuove generazioni.

All’incontro interverranno alcuni tra i più autorevoli dirigenti delle principali società sportive di primo livello laraine: da Michael Gandler CEO del Como 1907 a Graziano Crimella presidente della Tecoteam Albese Volley di B1 pallavolo femminile, da Andrea Mauri Ad della Pallacanestro Cantù a Mario Bulgheroni presidente dalla Como Nuoto e Ambrogio Molteni presidente della Libertas Brianza Pallavolo Cantù.