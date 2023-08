Perde di vista l'amico durante un'escursione: allarme a Sormano

Sul posto gli uomini della stazione Triangolo lariano del Soccorso alpino, XIX delegazione.

Alle 11 la richiesta di aiuto dalla Colma

A Sormano, in località Colma, questa mattina, martedì 8 agosto, è stato necessario l'intervento degli uomini della stazione Triangolo lariano del Soccorso alpino. Due escursionisti - che erano usciti insieme - a un certo punto si sono persi di vista. Uno di loro ha chiesto aiuto nel momento in cui l'amico risultava assente al punto di rientro.

L’attivazione per i tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico è arrivata poco dopo le 11. La squadra del Triangolo Lariano, con quattro tecnici, si recata immediatamente sul posto, dove sono poi giunti anche i Vigili del fuoco. L’intervento si è concluso con il ritorno al parcheggio in autonomia della persona.

Le squadre sono rientrate poco prima delle tredici