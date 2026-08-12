Perde il controllo della sua motocicletta: muore un 63enne

Si tratta di Mimmo Cognetta, di Mariano Comense. In sella alla sua moto è uscito di strada in via Generale Robolotti, finendo contro un muro

I sanitari hanno constato il decesso sul posto

Sono stati allertati in codice rosso intorno alle 6.15 di ieri i soccorsi ma, una volta giunti sul posto, per il 63enne marianese non c’era più nulla da fare. I volontari della Croce Bianca di Cesano Maderno e i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Da stabilire l’esatta dinamica dell’impatto

Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente: sul posto sono giunti i Carabinieri della compagnia di Desio per una ricostruzione dell’accaduto. Pare che Cognetta abbia perso il controllo del mezzo e sia finito contro un muro. Resta da stabilire se a causare l’impatto sia stato un malore improvviso del 63enne.