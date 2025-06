PGC: Conto alla rovescia per l'Under20 Summer League

E' iniziato il conto alla rovescia in vista della 14esima edizione della Cantù Sports Holding Under20 Summer League, al via venerdì 6 giugno.

Under20 Summer League

la grande manifestazione di basket giovanile organizzata da Progetto Giovani Cantù e Pallacanestro Cantù che si svolgerà da venerdì 6 giugno e fino a domenica 8 sul parquet del PalaPrealpi di via Antonio Gramsci a Seveso. L'edizione 2025 della kermesse porterà in campo ben 78 tra i migliori talenti italiani divisi in sei squadre che si sfideranno fino alle finali di domenica 8 giugno sotto gli occhi di tanti appassionati e ovviamente molti addetti ai lavori.

Questo il calendario completo dell’edizione 2025

Venerdì 7: ore 19 Amici di Como-Amati Servizi, ore 21 AG Generali Buelli &Rasero-Gorla Energy;

Sabato 8: ore 14 Seveso Marmi-perdente Amici di Como/ Amati Servizi, ore 16 BCC Cantù- perdente AG Generali Buelli &Rasero/Gorla Energy, ore 18 Seveso Marmi-vincente Amici di Como/ Amati Servizi, ore 20 BCC Cantù-vincente AG Generali Buelli &Rasero/Gorla Energy;

Domenica 9 giugno: ore 11 finale 5°-6° posto, ore 13 finale 3°-4° posto, ore 15 finale 1°-2° posto.

Nel week-end il San Bernardo 3X3 Tournament

Ricordiamo che, sempre nel week-end sul piazzale del PalaPrealpi di Seveso, si svolgerà un evento per i più giovani cestisti. Iscrizioni ancora aperte per partecipare al San Bernardo 3X3 Tournament. Sabato 7 giugno si giocherà il torneo per i nati 2013-14, domenica 8 invece in programma il torneo per i nati 2010-11-12. Per info e iscrizioni www.pgccantu.it.