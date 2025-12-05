PGC: la Cierre Ufficio Cantù U15 perde il big match con Desio e il secondo posto 

Il PGC è tornato in campo con la Cierre Ufficio Cantù Under15, stoppata in casa nel big match d’alta quota valido per il 3° turno di ritorno del campionato Eccellenza lombardo.

PGC in campo

La squadra diretta da coach Matteo Bonassi si è dovuta arrendere contro l’Aurora Desio che così la sorpassa in classifica al secondo posto. Partenza al rallentatore dei canturini che poi hanno dovuto inseguire arrivando a -2 all’intervallo. Rimonta che però non si è completata anzi Desio negli ultimi 20′ ha allungato per mettere al sicuro il successo corsaro. Cantù tornerà in campo martedì 16 dicembre quando renderà visita alla Pallacanestro Brescia per provare a tornare anche al successo.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù- Aurora Desio

Parziali: 11-17, 27-29, 42-55

Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio, Marenco, Sanvito 2, Moscatelli, Fioravanti 7, Ferretto 20, Colombo 2, Olgiati 2, Galimberti 18, Castoldi, Molteni 3, Torchio 11. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.

Aurora Desio: Dell’Aquila 1, Ziveri, Frizzi 2, Pirelli 3, Torri 20, Croci 8, Caldarelli 7, De Simeis 11, De Dominicis 19, Gagliardi, Bentivoglio 9, Santandrea 3. All. Castoldi.

Classifica del girone A

Olimpia Milano 18; Aurora Desio 14; Cierre Ufficio Cantù, Orzinuovi, 12; Blu Orobica 10; Vanoli Cremona 6; Brescia, Basket Pedrengo 2.