Più di 800 persone in marcia tra strade e boschi per la festa dell'oratorio

La tradizionale "Marcia del Primo Maggio" a Olgiate Comasco mette in movimento 834 partecipanti.

Festa di comunità

Pochi minuti dopo le 14.30 la partenza del fiume di amici dell'oratorio olgiatese. Dai bimbi agli anziani: ben 834 persone hanno scelto di condividere l'edizione numero 45 della marcia. In servizio, un ampio gruppo di volontarie e volontari della parrocchia: dalla raccolta delle iscrizioni agli stand che animano il piazzale della chiesa parrocchiale.

Tutti in marcia

Ad accompagnare la moltitudine di iscritti, anche il parroco, don Flavio Crosta, e i vicari don Francesco Orsi e don Pietro Grandi. Tre "cammini" predisposti dagli organizzatori, grazie alla preziosa collaborazione di Polizia locale, Protezione civile e "Vespa Club Olgiate Comasco": il percorso inglese "Why are you running" da 7 chilometri, adatto alle famiglie con passeggini (su strade asfaltata); quello spagnolo denominato "Il pellegrino stanco" da 11 chilometri; quello francese chiamato "Cammino sudato cammino fortunato" da 14 chilometri. Previsti punti ristoro, tra cui uno in Casa anziani. I primi ad arrivare, di corsa, Giacomo Baggi e Daniele Bottoni, in poco più di un’ora e dieci minuti hanno completato il percorso più lungo (14 chilometri). Il gruppo più numeroso (22): Gruppo di cammino di Olgiate Comasco. Il partecipante più anziano: Giuseppina Grigioni (85 anni). Il partecipante più giovane: Edoardo Agolini, di soli 6 mesi.

Stand in piazza

Gli Alpini di Olgiate Comasco hanno proposto l’asporto alpino: polenta e salsiccia in umido o polenta e zola. Il Gs San Giovanni Bosco presente preparando crêpes alla Nutella e al pistacchio e zucchero filato. Tante sorprese da gustare, tutte a sostegno delle necessità dell'oratorio parrocchiale e del progetto della nuova struttura oratoriale.