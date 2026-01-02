Pol. Comense grande protagonista all’Eurocamp con le squadre U13 e U15

Fine di 2025 in campo e da protagoniste per le squadre femminili Under13 e Under15 della sezione Basket della Pol. Comense.

Due risultati ottimi per la Pol. Comense

Le giovani cestiste nerostellate sono salite sul podio nelle rispettive categorie del prestigioso Torneo internazionale Eurocamp di Cesenatico 2025 che si è giocato negli ultimi giorni dell’anno. La formazione Under13 di Como ha addirittura conquistato la manifestazione, sbaragliando il campo fin dall’esordio vincendo tutte le partite della fase a gironi contro Bolzano, Arbor, Udine e Sustinente. Un poker vincente che ha permesso alle U13 dirette da coach Alex Clerici di accedere alla finalissima dove hanno affrontato ancora il Sustinente dando vita a un’altra gara equilibrata, combattuta punto a punto che le ha viste imporsi solo nel finale per 43-39. Una vittoria che ha regalato il meritato successo del torneo alzando quel trofeo già vinto in passato dal club nerostellato.

Le U15 sfiorano il bis

Bis sfiorato, invece, dalle Unde15 nerostellate che si sono arrese solo in finalissima e giocando nel torneo Under17, quindi sotto età. La squadra lariana formata da 5 comensine, 5 erbesi del CDG e la giovane amica Chiara prestata da Cagliari, è scesa in campo nella categoria U17 ma si è subito resa protagonista battendo Valdarno, per poi perdere contro Forlì e vincere contro Kempen. In semifinale il bis vincente delle lariane ancora contro le belghe del Kempen per 62-53 ha regalato l’accesso alla finalissima contro la quotata Forlì. Il risultato alla fine ha premiato le avversarie per 53-63, ma le comensine sono uscite dal campo tra gli applausi e un argento che brilla davvero tanto per la soddisfazione anche del presidente Guido Corti che ha pubblicamente ringraziato le ragazze, lo staff, le società Pallacanestro Le Bocce Erba e Asd Basket Suplanu che hanno reso questo torneo possibile unendo le forze.

Le parole del presidente nerostellato Guido Corti

“Mi congratulo con tutte le atlete e il coach Alex Clerici, delle squadre Under 13 e Under 15 per gli importanti risultati conseguiti al prestigioso Torneo Eurocamp, competizione che già in passato ha visto squadre targate sia per la nuova sia per la storica “Comense” primeggiare sul podio, in un contesto che riunisce società provenienti da tutta Italia e dall’estero. Il presidente desidera inoltre ringraziare la società CDG Erba per il prestito delle atlete della categoria Under 15 e della coach Luisa Molteni, e Chiara dalla Sardegna, il cui contributo si è rivelato prezioso. Un sentito ringraziamento va infine a tutti i genitori al seguito, che hanno partecipato attivamente sostenendo le squadre con grande entusiasmo e calore. L’auspicio è che questo spirito non rappresenti soltanto la degna conclusione dell’anno 2025, ma sia soprattutto l’inizio di un 2026 ricco di soddisfazioni ed entusiasmo per tutto il settore femminile nerostellato, ivi comprese le squadre Under 19 e Promozione Femminile”. Il presidente Corti ha anche sottolineato un’altra bella notizia di fine anno per la società cittadina: “Voglio fare i complimenti anche alla nostra Giulia Ferracane che in questi giorni è stata impegnata al raduno regionale per l’annata 2012 a San Pellegrino Terme, portando i nostri colori nel panorama cestistico femminile lombardo, esattamente come fece l’attuale capitana della nazionale Laura Spreafico, che giocò proprio nel settore giovanile sia di Erba che della Comense”.