Polisportiva Senna si apre la stagione 2020-21 per i baby bianconeri

Polisportiva Senna al via gli open days di minibasket e minivolley.

Polisportiva Senna da martedì 15 settembre tanti apunatemti per i giovanissimi che vogliono iniziare a giocare nel mondo del club brianzolo

La Polisportiva Senna lancia un invito “Vieni a giocare con noi ti aspettiamo” rivolto a tutti i baby sportivi che volessero avvicinarsi al mondo del basket e della pallavolo. Per qunto riguarda il minibasket la società bianconera ha organizzato due giornate di allenamenti aperti a tutte le bambine e tutti i bambini interessati a giocare con la pala a spicchi per martedì 15 e giovedì 17 dalle ore 18 alle 19 presso la palestra via del Gaggio a Senna. Gli interesaati possono rivolgersi direttamente al tel 3929173585 (Patrizio).

Per quanto riguarda invece il minivolley sono stati organizzati due open days per tutte le bambine e bambini nati dal 2009 al 2011 interessati a conoscere il mondo della pallavolo che si svolgeranno mercoledì 16 settembre dalle ore 17 alle 18 presso la palestra di via Gaggio a Senna e venerdì 18 settembre dalle ore 17 alle 18 presso la palestra di via Serenza a Capiago Intimiano. Gli interessati possono rivolgersi al tel 3890488154 (Martina) e 3452399471 (Alessia)

Tutte le attività sportive si svolgeranno rispetterando le normative covid.