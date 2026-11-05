“Poste Italiane”, nell’ufficio di Lurago Marinone spazi più accoglienti

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Riapre al pubblico l’ufficio postale di Lurago Marinone, completamente ristrutturato nell’ambito del progetto Polis: l’iniziativa di “Poste Italiane” che coinvolge circa 7.000 uffici postali dei Comuni con meno di 15.000 abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

“Poste Italiane”, ufficio rinnovato

La sede di via Castello 2 è stata rinnovata con nuovi arredi e colori nella sala dedicata alla clientela, una corsia per persone ipovedenti, soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico. È stato inoltre realizzato uno sportello ribassato, pensato per richiedere con maggiore comodità i servizi della Pubblica amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi postali.

Certificati anagrafici e servizi Inps

Negli uffici postali sono disponibili i certificati anagrafici e i servizi Inps, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello Obis M. Inoltre, grazie alla convenzione firmata da “Poste Italiane”, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Gli orari di apertura

L’ufficio postale torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45 Attraverso Polis, “Poste Italiane” conferma la propria missione al servizio del sistema Paese e il valore della capillarità, elemento fondante del proprio modo di fare impresa, in controtendenza rispetto al progressivo abbandono dei territori.