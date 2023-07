Precipita con l'aliante sul monte Palanzone

I soccorsi sono intervenuti nella mattina di oggi, mercoledì 26 luglio.

Aliante si schianta sul Palanzone

Un uomo di 52 anni è precipitato questa mattina con il suo aliante su di un pendio del monte Palanzone, in territorio di Caglio. Il pilota era partito da Verzago. All'arrivo della segnalazione, intorno alle 11.15, i Vigili del fuoco del distaccamento di Erba si sono recati sul posto per prestare supporto ai sanitari. Una volta giunti sul luogo il pilota, cosciente, era in fase di recupero con il verricello da parte dei soccorritori sanitari del "118" intervenuti con elicottero. Ancora in fase di accertamento la cause che hanno portato all'impatto dell'aliante con il suolo.

L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.