Primavera: il Como 1907 vince il derby sul campo del Como Women

Nel week-end c’era attesa per il derby decisamente cittadino del campionato Primavera femminile: vince il Como 1907.

Derby di Primavera

Un derby che non ha deluso le attese quello che è andato in scena allo stadio Carlo Tavecchio di Ponte Lambro dove il Como 1907 si è imposto per 1-2 grazie alla doppietta segnata da Franco a cui ha risposto la rete siglata dalla padrona di casa Marchiori ma che non è bastata per pareggiare il match. Il Como 1907 mantiene così la vetta del girone mentre le cugine del Como Women sono raggiunte dal Freedom a quota 3. Sabato prossimo, 4 ottobre, Como Women di scena sul campo del Bologna mentre il Como 1907 ospiterà il Freedom.

Il tabellino di Como Women-Como 1907: 1 – 2

MARCATORI: A. Franco (C), C. Marchiori (C), A. Franco (C)

COMO WOMEN U19: I. Zilioli, A. Carpentieri, S. Gaiardelli, C. Verduci, C. Marchiori, L. Ursillo, E. Caiazzo, I. Patuto, M. Corioni, E. Cappellano, A. Di Ieso

All: Panzeri Riccardo

COMO 1907 U19: G. Rai, A. Maltseva, M. Ricuperati, R. Rai, G. Bettarelli, A. Scandella, B. Antoniazzi, Z. L’Abbruzzi, A. Franco, G. Raviscioni, A. De Rossi

I risultati del 2° turno

Sabato 27 settembre Como Women-Como 1907 1-2, Freedom-Vicenza 5-0, Lumezzane-Bologna 2-5. Riposa Venezia.

Classifica girone A

Como 1907, Bologna 6; Como Women, Freedom 3; Lumezzane, Vicenza, Venezia 0.

Il programma del 3° turno

Sabato 4 ottobre Bologna-Como Women, Como 1907-Freedom. Venezia-Lumezzane. Riposa Vicenza.