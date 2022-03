Progetto Giovani Cantù buona prova della Cierre Ufficio che in casa supera Cremona 

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù il team di coach Bonassi si è imposto per 77-56 e mercoledì 16 tornerà in campo contro Desio

Seconda vittoria per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù nella seconda fase Silver del campionato Lombardo. La Cierre Ufficio di coach Matteo Bonassi ha vinto in casa contro la Vanoli Cremona per 77-56 al termine di una buona prova corale e ora si prepara a tornare in campo già mercoledì 16 marzo ancora in casa contro Desio.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ - VANOLI CREMONA 77- 56

Cierre Ufficio Cantù: Rossi 10, Bandirali 5, Bargna 14, Granieri 9, Ghirardi 2, Colombo 6, Marelli 10, Bianchi 8, Carlotta 6, Mazzon, Morton 5, Romanò 2. All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

Programma del 2° turno girone Silver Under15 Eccellenza

Sabato 12 marzo Milanotre-Brescia 79-51, Gallarate-Sondrio 80-54, Desio-Gorgonzola 69-64; domenica 13 ore 11.30 Cantù-Cremona 77-56, Urania Legnano 57-64.

Classifica girone Silver U15 Eccellenza

Gallarate 6; Sondrio, Brescia, Cantù, Legnano, Milanotre 4; Cremona, Desio 2; Urania, Gorgonzola 0.

Programma del 3° turno girone Silver Under15 Eccellenza

Merced' 16 Cantù-Desio ore 18.45; venerdì 18 Legnano-Gallarate; domenica 20 Urania-Sondrio, Gorgonzola-Brescia; mercoledì 22 Milanotre-Cremona.