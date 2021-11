Progetto Giovani Cantu Cierre Ufficio si arrende nel finale all'Aba Legnano

Basket giovanile risultati del weekend

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 5° turno d'andata del girone Giallo U15 Eccellenza,

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 5° turno d'andata del girone Giallo U15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù bella partita dei giovani brianzoli di coach matte Bonassi che perdono con onore per 69-56

Nuova sconfitta onorevole per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. In occasione del 5° turno d'andata del girone Giallo infatti la Cierre Ufficio Cantù di coach Matteo Bonassi si è arresa ma solo nel finale all'ABA Legnano che si è imposta in casa per 69-56 dopo tre tempi molto equilibrati. Cantù rimanda così l'appuntamento con il primo successo stagionale e tornerà in campo lunedì 15 novembre ospite dell'Aurora Desio con cui divide l'ultimo posto del girone Giallo a quota 0.

Il tabellino di ACCADEMIA BASKET ALTOMILANESE-CIERRE UFFICIO CANTÙ 69-56

Parziali 18-23, 39-35, 52-47

ABA: Colombo J. 1, Rossinello 3, Giordano 15, Perotta 6, Marini 2, Genovese 17, Magni 8, Cozzi 4, Bonomini 1, Colombo S. 12, Consolandi 0, Galanti 0. All. Giglietti.

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 9, Granieri, Zimonjic, Panceri 7, Rossi 2, Grassi 6, Colombo 8, Marelli, Bianchi 10, Mazzon 4, Morton 10, Romanò. All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

I risultati del 5° turno d'andata del girone Giallo

Milanotre-Desio 54-35, Gallarate-Pall. Varese 33-68, Aba Legnano-PGC Cantù 69-56, Robur Varese-Bernareggio 82-95.

Classifica del Girone Giallo

Pallacanestro Varese, Bernareggio 10; Robur Varese, Gallarate 6; Aba Legnano, Milanotre 4; Cantù, Desio 0.

Programma del 6° turno d'andata del Girone Giallo

Mercoledì 10 novembre Milanotre-Robur Varese; domenica 14 Bernareggio-Pallacanestro Varese, Gallarate-Aba Legnano; lunedì 15 Desio-Cantù (ore 21).