Plallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù Hollywood Kart senza ostacoli sbanca anche il campo della Robur Varese.

Progetto Giovani Cantù si è aperto il 4° turno di ritorno del girone Giallo Under19 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team brianzolo dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale si è imposta con netto 70-43

Sale sull'ottovolante la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che si conferma leader imbattuta nel girone Giallo lombardo. Nel 4° turno di ritorno infatti la Hollywood Kart Cantù di coach Mattia Costacurta ha espugnato il campo della Robur Varese per 70-43 dovendo recuperare lo svantaggio iniziale per poi cambiare marcia e allungare dopo l'intervallo. Cantù che tornerà in campo lunedì 13 dicembre quando in casa ospiterà il Milanotre.

Il tabellino di ROBUR ET FIDES VARESE - HOLLYWOOD KART CANTÙ 43-70

(15-9, 27-31, 29-58)

Robur et Fides: Bacchiega 1, Pavese, Brignoli 2, Rovera, Carnaghi, Fiorelli 2, Librizzi 8, Santinon 3, Zivkovic 9, Caccia 2, Terlizzi, Magugliani 16. All. Manetta.

Hollywood Kart Cantù: Terragni 4, Tosetti 3, Stefanov 2, Meroni 2, Trombetta 4, Elli 7, Milici 7, Borsani 19, Brembilla 9, Greppi 2, Tarallo 3, Maduka 8. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto. Risultati del 4° turno di ritorno girone Giallo Lunedì 6 dicembre Robur Varese-PGC Cantù 43-70, Here You Can-Aba Legnano 77-67; martedì 7 Milanotre-Pall. Varese.