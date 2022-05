Progetto Giovani Cantù il PGC vince il derby con Cermenate e accede al tabellone playoff

Pallacanestro minors risultati

Continuano le belle notizie in casa del Progetto Giovani Cantù che sta vivendo la fase decisiva per molte sue squadre. E' il caso degli Under13 Silver che si sono qualificati per il tabellone lombardo dei playoff a 16 grazie al successo ottenuto nel derby contro la Virtus Cermenate. Il team canturino diretto da coach Rumi infatti ha vinto in casa contro i cugini della Virtus per 62-48 al termine di una bella gara combattuta. Ora i giovani canturini aspettano di conoscere gli avversari che affronteranno nel 1° turno playoff.

Il tabellino di PGC CANTU’ - VIRTUS CERMENATE 62-48

Parziali 19-10, 33-29, 47-40

PGC Cantù: Armenise 3, Molteni L., Pirini, Molteni G. 2, Valcarenghi, Olgiati 14, Varani, Cozza 19, Turati 4, Albertin 3, Cuomo, Polti 17. All. Rumi, Vice All. Bonassi.