Progetto Giovani Cantù la Cierre Ufficio si arrende in casa alla capolista Gallarate

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 9° turno della seconda fase del campionato Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 9° turno della seconda fase del campionato Under15 Eccellenza

Progetto Giovani Cantù il team brianzolo gioca bene ma perde tra le mura amiche contro la prima della classe per 63-75

L'ultimo turno della seconda fase silver del campionato Under15 Eccellenza non regala l'impresa al Progetto Giovani Cantù. La Cierre Ufficio infatti non riesce a fermare la capolista Gallarate ma deve incassare la sconfitta casalinga per 63-75 dopo una gara comunque ben giocata dai ragazzi di coach Matteo Bonassi. Il team brianzolo chiude quindi a quota 6 punti con 3 vittorie e 6 sconfitte.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ - BASKETBALL GALLARATE 63-75

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 7, Zimonjic 6, Rossi 13, Bandirali 14, Bargna 7, Granieri 3, Grassi, Colombo 2, Marelli, Bianchi 6, Mazzon, Morton 5. All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

Il calendario del 9° turno del girone Silver Under15 Eccellenza

Sabato 30 aprile Cantù-Gallarate 63-75, Desio-Sondrio 75-78; domenica 1 maggio Gorgonzola-Urania 67-89, Milanotre-Legnano 66-48, Brescia-Cremona 68-63.

Classifica del girone Silver Under15 Eccellenza

Gallarate 18; Milanotre, Sondrio 14; Brescia 12; Aba Legnano 10; Urania Milano 8; Cantù 6; Cremona, Desio 2; Gorgonzola 0.