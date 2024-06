Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio Under15 tra le prime otto d'Italia

Grandi notizie per il Progetto Giovani Cantù arrivano dalle finali nazionali Under15 in corso di svolgimento ad Anagni.

Cierre Ufficio Under15 tra le otto migliori d’Italia

La Cierre Ufficio Cantù di coach Guido Saibene vincendo ieri in rimonta anche la terza partita della fase eliminatoria contro Bologna ha chiuso al primo posto a punteggio pieno il girone C e si è qualificata direttamente per i quarti di finale dove venerdì 7 alle ore 16 incontrerà la vincente dello spareggio di oggi Reggio Emilia-Lanciano. Con questo risultato Cantù è già tra le migliori 8 squadre in Italia di categoria e ora punta a entrare in semifinale.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Virtus Bologna 70-66

Parziali: 13-23, 29-39, 53-56

Cantù: Moscatelli, Andreoni 1 (0/1, 0/1), Castoldi 9 (3/5, 0/1), Pizzamiglio 4 (2/4, 0/1), Ventura 8 (1/4, 2/4), Malano 14 (5/13, 1/5), Sironi 14 (6/9, 0/2), Fossati 14 (5/8), Pozzi (0/2, 0/4), Enriquez, Fortis 6 (3/7). Ne: De Lucca. All. Saibene.

Bologna: Frazzoni (0/2 da 3), Sgarzi (0/2), Dovesi (0/1 da 3), Frattini 2 (1/1), Mattioli (0/3, 0/3), Mutinelli 4 (1/3, 0/2), Onofri 8 (1/1, 2/8), Tomsa 14 (4/6, 1/3), Tavolazzi 3 (1/3), Verona 20 (6/13, 2/5), Vescovini 15 (6/6, 1/6). Ne: Calabria. All. Venturi.

Ieri si è giocato anche Empoli-Treviso 76-72.

Classifica finale girone C

Cantù 6; Empoli 4; Virtus Bologna 2; Treviso 0.

Giovedì 6 giugno spareggi

Ore 16 UnaHotels Reggio Emilia-Unibasket Lanciano

Ore 16.30 Virtus Pall. Roseto-Bcc Emilbanca Virtus Bologna

Ore 18 Insegnare Basket Rimini-Real Sebastiani Rieti

Ore 18.30 Sesa Biancorosso Empoli-Cab Stamura Basket Ancona

Venerdì 7 giugno quarti di finale

ore 16 Cantù- vincente UnaHotels Reggio Emilia-Unibasket Lanciano

Sabato 8 giugno semifinali

Domenica 9 giugno le finali