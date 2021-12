Progetto Giovani Cantù la Laborproject schianta la Robur e si conferma al secondo posto

Basket giovanili risultati

Quinta vittoria su sei gare per la squadra Under13 Elite del Progetto Giovani Cantù che si conferma seconda forza del girone A lombardo. Il team diretto da coach Matteo Alberio nel weekend scorso ha battuto in casa anche la Robur Varese con il netto punteggio di 98-46 trascinata dal top scorer Sironi. La Laborproject tornerà in campo per l'ultimo turno d'andata sabato 18 dicembre alle ore 18 ospite dell'Aba Legnano che la segue a soli due punti.

Il tabellino di LABORPROJECT CANTÙ - ROBUR ET FIDES VARESE 98-46

(22-12, 40-22, 65-33)

Laborproject Cantù: Imperiali 6, Sironi 24, De Lucca A. 14, Andreoni 2, Ventura 18, Pozzi 6, Moscatelli, De Lucca M. 3, Petruzzelli 18, Brenna 7, Besana. All. Alberio, Vice All. Cipolletta. Risultati del 6° turno d'andata girone A U13 elite

Urania-AIX Milano 48-63, Cantù-Robur 98-46, Cernusco-Aba Legnano 51-55, Gallarate-Desio 53-80.

Classifica girone A U13 elite

Aix Milano 12, Cantù 10; Urania, Aba Legnano 8; Desio 4, Gallarate, Robur Varese 2; Libertas Cernusco 0.

Programma del 7° turno girone A U13 elite

Sabato 18 dicembre ore 18 Aba Legnano-Cantù, Aix Milano-Gallarate, Robur-Cernusco; domenica 19 Desio-Urania Milano.