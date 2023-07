Progetto Giovani Cantù: continua la preparazione della nazionale di categoria verso gli Europei di Nis.

Progetto Giovani Cantù: l'Italia Under18 del brianzolo Greppi chiude al 3° posto il Torneo di Potenza

L'Italia Under 18 del cestista del PGC Riccardo Greppi ha chiuso il Torneo Internazionale di Potenza al terzo posto, utile banco di prova in vista dei Campionati Europei di categoria (Nis, 22-30 luglio). Dopo aver vito al gara inaugurale contro la Repubblica Ceca e incassato il ko contro la Germania nel secondo match, ieri gli azzurri si sono dovuti arrendere anche alla Slovenia per 64-68. Sconfitta subita in rimonta dopo che gli azzurrini avevano condotto a lungo anche sul + 14 prima di subire il sorpasso degli sloveni.

Risultati del 3° turno, domenica 2 luglio

Italia-Slovenia 64-68

Parziali: 19-7, 36-31, 54-44

Italia: Cecchi 5 (2/3, 0/2), Conte 3 (1/3, 0/2), De Martin (0/1 da tre), Tadiotto 11 (5/7, 0/1), Tanfoglio 6 (0/1, 2/4), Baldasseroni (0/1 da tre), Van Der Knapp 11 (4/4, 0/3), Morandotti 4 (2/2, 0/1), D’Amelio 9 (2/4, 1/2), Ferrari 10 (2/3), Brunetto (0/1), Leoni 5 (2/2). All. Capobianco

Slovenia: Pajden 6 (1/3, 0/1), Lican 5 (1/6, 1/3), Popovic 3 (1/5, 0/1), Hrabar, Krofic 28 (5/10, 5/9), Bandelj 3 (1/6, 0/1), Dizdarevic 3 (1/4 da tre), Urbanja (0/1, 0/2), Rener 4 (2/5), Prirs 12 (5/9, 0/1), Regorsek 4 (2/3), Plut (0/1). All. Gašparin

Germania-Rep. Ceca 86-65

I risultati del 2° turno sabato 1 luglio

Italia-Germania 78-86

Parziali: 16-25, 42-54, 58-69

Italia: Cecchi 9 (1/1, 1/1), Conte 22 (3/4, 2/6), De Martin 2 (1/3, 0/1), Tadiotto 11 (1/2, 0/2), Tanfoglio 9 (0/4, 1/2), Franceschi, Van Der Knapp 2 (1/2, 0/2), Porto, D’Amelio 11 (3/5, 0/2), Ferrari 12 (4/6, 1/3), Greppi (0/3), Leoni (0/1). All. Capobianco

Germania: Kayil (0/1 da tre), Schwabe ne, Falkenthal 1 (0/2), Anderson 24 (6/11, 3/5), Krupnikas 7 (2/3, 1/4), Steinbach ne, Grey 4 (2/4), Kharchenkov 20 (9/15, 0/4), Defty 6 (2/4), Trettin 5 (1/1, 1/1), Grunloh 14 (5/11, 0/1), Edigin 5 (1/1, 1/3). All. Held

Slovenia-Repubblica Ceca 79-51

I risultati del 1° turno venerdì 30 giugno

Italia-Repubblica Ceca 83-59

Parziali: 19-15, 39-24, 56-43

Italia: Cecchi 9 (3/5), Conte 6 (1/4, 1/2), De Martin 8 (1/2, 2/2), Tadiotto 10 (4/6), Tanfoglio 8 (1/1, 2/2), Errica 2 (1/2, 0/2), Van Der Knapp 13 (5/6, 1/1), Porto 12 (4/5, 1/2), D’Amelio 2 (1/2, 0/1), Ferrari 4 (1/4, 0/2), Greppi 2 (1/5), Zanetti 6 (3/3). All. Capobianco

Rep. Ceca: Zeithammer 8 (1/5, 1/2), Ivanek 8 (2/4, 1/4), Stranel 7 (1/1 da tre), Zvolanek 7 (1/1, 1/4), Simonek 3 (0/3, 1/4), Kramosil ne, Pomezny 2 (1/2), Koppke (0/1, 0/1), Duhajsky 4 (2/3, 0/2), Kristan 9 (1/4, 1/1), Zizka 11 (5/6), Matusik (0/1 da tre). All. Torsten

Germania-Slovenia 73-59

Classifica Finale del Torneo di Potenza

1° posto Germania 6

2° posto Slovenia 4

3° posto Italia 2

4° posto Repubblica Ceca 0.