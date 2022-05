Progetto Giovani Cantù oggi gli Under13 Elite PGC affrontano nei quarti la Robur Varese

Progetto Giovani Cantù tempo di playoff per tre formazioni giovanili del club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù domani gli U14 Elite ospitano la Pall. Varese nei quarti, antipasto della stessa sfida di lunedì per la semifinale Under16 Gold

Tempo di playoff per tre squadre del Progetto Giovani Cantù. Si annuncia un weekend intenso per le formazioni giovanili del club brianzolo che si apre già stasera con la squadra under13 Elite che dopo aver vinto gli ottavi di finale contro VanoliYoung Cremona per 113-23, oggi ospita a Vighizzolo il quarto di finale alle ore 20.30 contro la Robur Varese. La vincente sfiderà in semifinale la vincente della sfida Urania Milano-Caluschese.

Programma quarti di finale Under13 Elite

Venerdì 27 Cantù-Robur; sabato 28 AIX Milano-Gallarate, Legnano-Libertas Cernusco; lunedì 30 Urania-Caluschese.

Domani toccherà invece alla squadra Under14 del PGC che dopo aver vinto gli ottavi di finale contro la Robur Varese per 102-34 ospiterà a Vighizzolo il quarto di finale contro la Pallacanestro Varese alle ore 17.15. La vincente in semifinale affronterà la vincente di AIX Milano-Urania Milano.

Programma quarti di finale Under14 Elite

Sabato 28 Cantù-Pallacanestro Varese, Blu Orobica-Bernareggio; domenica 29 AIX Milano-Urania Milano, ABA Legnano-Pall. Brescia.

Infine domenica 29 scenderà in campo la squadra Under16 Gold della Columbus Cantù che a Vighizzolo ospiterà nella semifinale lombarda la Pallacanestro Varese alle ore 20.30. La vincente sfiderà in finale per il titolo regionale la vincente di Desio-Erba. Ricordiamo che Cantù in precedenza ha battuto negli ottavi di finale Here You Can per 86-45 e poi nei quarti la Robur Varese per 93-88.

Programma semifinali Under16 Gold

Sabato 28 ore 18 Aurora Desio-Le Bocce Erba; domenica 29 ore 20.30 Pall. Cantù-Pall. Varese.