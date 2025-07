Prosegue il progetto di supporto psicologico per i giovani

Iniziativa

Si è conclusa in queste settimane l’esperienza dello sportello "Ascoltiamoci" a Ponte Lambro, attivo dallo scorso ottobre presso il palazzo comunale di Ponte Lambro. L’iniziativa, rientrante nel più ampio progetto promosso da Lo Snodo in collaborazione con diversi enti del territorio, prosegue in stazione ad Erba e in Municipio a Proserpio

Un servizio gratuito realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia

Il servizio gratuito "Ascoltiamoci" è stato attivato dall'associazione giovanile Lo Snodo di Erba grazie al contributo di Regione Lombardia tramite il bando "Giovani&Sport", nell’ambito del progetto "Un Ponte per i Giovani" promosso dall’Asd Judo Ponte Lambro con il patrocinio del Consorzio erbese Servizi alla persona e in collaborazione con Fondazione Don Silvano Caccia.

Durante l’anno di attività a Ponte Lambro sono stati svolti circa settanta colloqui individuali, che hanno coinvolto prevalentemente adolescenti e giovani adulti.

"Uno spazio in cui ricevere il primo supporto"

A raccontare la bontà del progetto è il dottor Claudio Colombo, psicologo e consulente:

"Lo spazio di ascolto ha funzionato come un luogo di passaggio importante. Uno spazio in cui i ragazzi hanno potuto riflettere su di sé, ricevere un primo supporto e, quando necessario, essere orientati verso un percorso terapeutico continuativo".

"Il benessere psicologico è molto importante"

Convinto della bontà del progetto è Loris Staglianò, assessore alle Politiche giovanili di Ponte Lambro:

"Siamo orgogliosi di aver ospitato sul nostro territorio uno sportello dedicato ai giovani che sentono il bisogno di aprirsi, di essere capiti e di sfogarsi in un ambiente sicuro e con un professionista che li ascolta. Crediamo, infatti, che il benessere psicologico sia molto importante".

Ora il servizio è attivo a Proserpio

Lo sportello "Ascoltiamoci" a Ponte Lambro chiude dunque dopo un anno ricco di adesioni e partecipazione, ma l’esperienza prosegue in altri comuni del territorio: da qualche settimana il servizio è attivo a Proserpio, presso il Municipio, sempre a cura del dottor Colombo.

Lo racconta il sindaco proserpino, Barbara Zuccon:

“Siamo davvero soddisfatti di poter dare il via a questo progetto, che rappresenta un passo concreto a sostegno delle nuove generazioni. Crediamo fermamente che i giovani debbano poter contare su strumenti adeguati per affrontare le difficoltà emotive e psicologiche che possono presentarsi nel loro percorso di crescita".

"Chiedere aiuto è un segno di consapevolezza"

Oltre a Proserpio (per fissare un appuntamento è possibile scrivere alla seguente mail: claudio.colombo@losnodo.eu) il servizio prosegue inoltre presso la stazione di Erba, con la dottoressa Claudia Verganti, a cui è possibile aderire scrivendo a claudia.verganti@losnodo.eu.

A spiegare l'importanza del progetto è Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo: