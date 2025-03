"Quatar pass sota i öcc da San Mamett", alla scoperta delle bellezze del territorio

Squadra che vince non si cambia. Anzi, si amplia. Passo dopo passo, step by step, l’Unione sportiva oltronese di Oltrona di San Mamette, con la sua "Quatar pass sota i öcc da San Mamett", sta raggiungendo gli obiettivi che si era prefissata.

Una manifestazione in continua trasformazione

Dopo aver trasformato la tradizionale manifestazione - ventottesima edizione quest’anno - rendendola a misura di famiglie, ragazzi e bambini, ha preso sottobraccio anche due sodalizi del paese, coinvolgendoli nell’evento che si terrà domenica 6 aprile. "Volevamo che altre associazioni fossero al nostro fianco - spiega il presidente Bruno Pagani - Quest’anno gli Alpini si occuperanno di gestire uno dei cinque punti ristoro presenti lungo i percorsi, mentre gli “Gli amici del verde” saranno protagonisti con una bella sorpresa". In questo senso, la "Quatar pass sota i öcc da San Mamett" sta acquisendo un nuovo ruolo all’interno del calendario degli eventi.

I percorsi

A parlare sono anche i percorsi scelti: si va da quello di sei chilometri, introdotto nel 2024 e molto apprezzato dai genitori con figli, a quello di 22 chilometri, scelto principalmente dagli appassionati di corsa. "Ci sono anche quelli di 11 e di 15 chilometri - prosegue il presidente - Tutti e quattro si snodano nei boschi: partenza da Oltrona, in piazza Libertà. Poi, discesa verso Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, Appiano Gentile e Tradate. Ritorno ad Appiano e arrivo a Oltrona di San Mamette". Cinque i punti ristoro: alla partenza, in zona Ca’ Bianca, San Bartolomeo (doppio passaggio) e Cascina Fontana. "Aspettiamo tutti per replicare il successo dell’anno scorso", conclude Pagani.

Iscrizioni aperte

Di seguito il programma: ritrovo alle 8 in piazza Libertà e partenza libera dalle 8.30 alle 9.30. Per il parcheggio attenersi alle indicazioni suggerite dagli addetti volontari. Preiscrizioni sabato 5 aprile al bar "Caffè della piazza2, dalle 14 alle 17. E’ comunque possibile iscriversi il giorno stesso della manifestazione, dalle 8 alle 9. Per i gruppi con più di dieci persone è necessario inviare una e-mail a usoltronese@hotmail.it indicando nome, cognome e data di nascita dei partecipanti. L’assistenza medica è garantita dalla Sos di Appiano Gentile, dalla Protezione civile e dall’Unione sportiva oltronese, sodalizio organizzatore. Per maggiori informazioni è possibile chiamare i seguenti recapiti telefonici: 339-4608851 e 339-8067383.