Quattro giovani coinvolti in un incidente - Sirene di notte

Quattro giovani coinvolti in un incidente, nella notte, a Cadorago.

E' successo poco prima della 1.30, sulla strada provinciale 26. Nel sinistro risultano coinvolte due auto, a bordo delle quali c'erano quattro giovani: due ragazzi di 19 anni, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 25 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Lomazzo e della Croce verde di Fino Mornasco.

Soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze

Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù. L'intervento dei soccorritori, con gli equipaggi delle due ambulanze, in codice giallo, si è poi concluso col trasporto in ospedale dei feriti. In codice verde, fortunatamente, il trasporto al nosocomio di Cantù da parte dell'ambulanza della Croce rossa di Lomazzo. Il trasporto della Croce verde di Fino Mornasco, invece, in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.