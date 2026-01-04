Inverigo, migliora la raccolta differenziata, numeri in crescita. L’Amministrazione fa il punto in Consiglio comunale.

Numeri in miglioramento

Raccolta differenziata in crescita.

“Un segnale del fatto che la decisione di affidarci a Service24 fino a ora ha pagato”, sottolinea il vicesindaco Alessandro Anzani.

Nell’ultimo Consiglio comunale dell’anno si è discusso anche della partecipazione con l’azienda e il vicesindaco ha sottolineato come la raccolta differenziata in paese sia in crescita.

“Un aumento di circa 2 punti percentuali, dal 75 al 77 per cento”, afferma.

Numeri che soddisfano l’Amministrazione.

“La bravura è in primis dei cittadini, che hanno capito come differenziare al meglio. La speranza è che la cifra continui ad aumentare”, il commento del sindaco Francesco Vincenzi.

Chiesti controlli

Aggiunge Anzani:

“Per ora la scelta di esserci affidati a Service24 paga. Un fattore importante è stato quello di aver aumentato il numero di raccolte, da quindicinali a settimanali. Il servizio è buono e anche il livello contrattuale è di buon livello: il risultato è sicuramente positivo”.

Il consigliere Andrea Moshi (Inverigo 2021) ha riportato le segnalazioni di alcuni cittadini, sottolineando che

“Al centro di raccolta dovrebbero esserci due operatori oltre a un impiegato tecnico al momento dell’apertura al pubblico, ma non sempre questo accade. Inoltre in alcune vie la pulizia con la spazzatrice non è stata effettuata”.

Per questo Moshi ha chiesto se è possibile prevedere controlli casuali o meccanismi di verifica per migliorare il servizio.