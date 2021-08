San Rocco, stasera la tradizionale fiaccolata

Fiaccolata dalla Colma

Suggestiva manifestazione sotto le stelle

Prenderà il via alle 21 di questa sera, 16 agosto, la fiaccolata dedicata a San Rocco. L'iniziativa è a cura dello Sci club Sormano e avrà come luogo di ritrovo la Colma. La distribuzione delle fiaccole sarà dalle 19.30, con la benedizione dei partecipanti alle 20.30. L'arrivo del corteo è in piazza Panzeri a Sormano dove, al termine dell'evento, ci sarà la tombolata.

Tutto nel rispetto delle norme

La manifestazione si svolgerà con tutte le accortezze e saranno mantenute le distanze interpersonali e igieniche. L'organizzazione si raccomanda con i partecipanti di attenersi alle norme vigenti.