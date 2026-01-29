Avverte un malore, accosta e scende dall’auto: rianimato un uomo di 84 anni

In via Varesina, a Villa Guardia, soccorsi allertati per soccorrere un uomo di 84 anni.

Si sente male, scende dall’auto e cade a terra

Intorno alle 15.30 di oggi, giovedì 28 gennaio, in via Varesina a Villa Guardia, è stato necessario l’intervento del personale del 118 per soccorre in codice rosso un uomo di 84 anni. Sentendosi male mentre era in macchina, l’84enne ha accostato, è sceso dall’auto e caduto a terra in arresto cardiocircolatorio. E’ stato rianimato sul posto, con due scariche di defibrillatore, e trasportato in ospedale.

Soccorsi allertati

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio e un’auto medica.