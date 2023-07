Senso unico alternato sulla strada provinciale Lomazzo-Bizzarone

Senso unico alternato sulla strada provinciale 23 Lomazzo Bizzarone, nel territorio comunale di Uggiate Trevano.

Da domani senso unico alternato a causa di un cantiere

Per lavori necessari alla sostituzione di un tratto di elettrodotto sotterraneo e aereo a bassa tensione e la successiva posa di un nuovo elettrodotto sotterraneo a media tensione, in fiancheggiamento e attraversamento alla carreggiata stradale lungo via San Gottardo, la circolazione sulla strada provinciale sarà modificata, appunto col senso unico alternato a partire da domani, giovedì 20 luglio.

Modifica alla viabilità sino all'11 agosto

La circolazione stradale verrà regolata tramite movieri, in servizio da domani, giovedì 20 luglio, e sino all'11 agosto, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18. L'apposita ordinanza del dirigente del settore Infrastrutture dell'Amministrazione provinciale indica anche il divieto di sosta e fermata su tutte le aree necessarie all’esecuzione dell’opera.