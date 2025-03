L'Albese Volley cade in casa contro Lecco in Serie A2

L'Albese Volley deve rimandare la festa salvezza nel campionato di pallavolo di Serie A2 femminile.

Serie A2, festa da rimandare

La Tecnoteam ieri, domenica 16 marzo, ha perso in casa, come nel match d'andata, la gara che apriva il girone di ritorno della Poule salvezza per mano di un'ottima Picco Lecco Orocash che ha dominato la gara e alla fine con merito ha espugnato il PalaFracescucci con un secco 0-3. Peccato perché la squadra lariana di coach Mauro Chiappafreddo avrebbe voluto chiudere il discorso salvezza proprio davanti ai suoi tanti tifosi e, invece, deve rimandare almeno di una settimana sperando di festeggiare sabato prossimo quando sarà ospite del Casalmaggiore.

Il tabellino

Parziali: 18-25, 23-25, 22-25

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 9, Rimoldi 1, Grigolo 4, Bernasconi 7, Mazzon 7, Baldi 7, Pericati (L), Colombino 7, Longobardi 5, Mancastroppa, Radice. Non entrate: Taje', Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 9, Piacentini 7, Moroni 4, Amoruso 21, Atamah 4, Sassolini 1, Napodano (L), Conti 6, Casari, Mainetti. Non entrate: Severin, Monti. All. Milano.

ARBITRI: Cavicchi, Papapietro.

I risultati del 1° turno di ritorno

Trasporti Bressan Offanengo-Clai Imola Volley 0-3 (25-27, 22-25, 21-25)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-Imd Concorezzo 3-1 (18-25, 25-18, 25-23, 25-19)

Resinglass Olbia-Volleyball Casalmaggiore 3-0 (25-11, 25-19, 25-19)

Tecnoteam Albese Volley Como-Orocash Picco Lecco 0-3 (18-25, 23-25, 22-25)

Bam Mondovi’-Tenaglia Abruzzo Volley 2-3 (25-15, 22-25, 26-24, 17-25, 15-17)

Classifica Poule salvezza Serie A2 donne

Resinglass Olbia 38 (13 – 11); Trasporti Bressan Offanengo 38 (12 – 12); Tecnoteam Albese Volley Como 34 (11 – 13); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 28 (10 – 14); Orocash Picco Lecco 27 (9 – 15); Clai Imola Volley 27 (9 – 15); Volleyball Casalmaggiore 25 (8 – 16); Bam Mondovi’ 16 (5 – 19); Imd Concorezzo 16 (4 – 20); Tenaglia Abruzzo Volley 15 (6 – 18).

Programma del 2° turno ritorno

Sabato 22 marzo ore 21 Volleyball Casalmaggiore – Tecnoteam Albese Volley Como, Clai Imola Volley – Resinglass Olbia; doenica 23 Tenaglia Abruzzo Volley – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, Orocash Picco Lecco – Trasporti Bressan Offanengo, Imd Concorezzo – Bam Mondovi’.