Serie B: i giovani di Cantù al debutto con la maglia della Robur Saronno contro Blu Orobica 

Il semaforo verde è ormai vicino. Domani, sabato 27 settembre, scatta ufficialmente l’avventura agonistica del nuovo sodalizio PGC Cantù-Robur Saronno nel campionato di Serie B interregionale: gli U19 del club canturino disputeranno il campionato cadetto con la maglia Robur e saranno guidati da coach Luca Ansaloni, tornato a Cantù dove anni fa aveva vestito la canotta da giocatore in Serie A.

La presentazione di coach Luca Ansaloni, si parte in Serie B

“Per me è un grande piacere essere tornato a Cantù nella nuova veste di allenatore dopo che 25 anni avevo giocato due stagioni davvero belle. Inoltre è un onore guidare la Robur Saronno che celebra quest’anno lo storico traguardo del suo 70° anniversario di affiliazione alla Fip. Sento quindi una doppia grande responsabilità nei confronti di questi due storici club. Avrò la fortuna di allenare sia la serie B che Under19 in una stagione che si annuncia intensa ma spero la più positiva possibile. Sono convinto che abbiamo le potenzialità per toglierci delle belle soddisfazioni. Come sono sicuro che i giocatori più esperti in serie B sapranno essere ottime guide per i compagni più giovani gli under molti dei quali alla prima esperienza in un campionato senior così impegnativo ma altrettanto formativo per la loro crescita”. Esordio domani, sabato 27, in casa contro la Blu Orobica Bergamo: “Come tutti gli esordi e le prime volte ,sento emozione nel gruppo e tra i ragazzi soprattutto i più giovani. La mia emozione è in parte stemperata dall’esperienza ma per i più giovani è normale sentire un mix di adrenalina e apprensione pre debutto ma sono certo che alla prima palla a due si tramuterà in energia positiva. Affrontiamo Blu Orobica che, come noi, ha tanti Under in squadra, una scelta questa che hanno fatto molte squadre nel nostro girone. Quindi sarà un campionato tutto da scoprire e da vivere partita dopo partita. Noi cercheremo e vogliamo fare il meglio possibile ma molto dipenderà da quanto bene lavoreremo come staff e gruppo squadra nell’arco dell’anno». Ricordiamo che poi lunedì 6 ottobre gli Under19 di Cantù debutteranno anche nel girone C del campionato Eccellenza in casa contro la Varese Academy.

Il cartellone del 1° turno

Sabato 27 settembre ore 21 Robur Saronno-Blu Orobica Bergamo, Bocconi-Nervianese, Campus Varese-Derthona, Oleggio-Gallarate, Sansebasket Cremona-Gazzada, Social Osa Milano-Marnatese; domenica 28 Sangiorgese-Pallacanestro Pavia.

Il roster Robur-PGC del team di serie B 2025/26

Matteo Molteni, Pietro Redaelli, Luca Colombo, Tommaso Tolotti, Nicoló Gualdi, Bogdan Zimonjic, Simone Ventura, Gabriele Pellegrini, Riccardo Pavese, Leonardo Presotto, Andrea Panceri, Matteo Fioravanti, Andrea Negri (capitano), Thomas Acunzo.