Serie B1: alla Pallavolo Cabiate servono punti per conquistare la salvezza

A tre turni dalla fine della stagione regolare, per la Pallavolo Cabiate diventa sempre più complicata la rincorsa alla salvezza in Serie B1 femminile.

Punti e svolta necessari per rimanere in Serie B1

Punti e svolta necessari dopo la nuova sconfitta casalinga subita per mano della Sim Novara con un netto 0-3. In tutti e tre i set la ClerciAuto diretta da coach Gilles Reali è sempre stata costretta a inseguire senza mai riuscire veramente a riaprire la contesa. Nonostante tutto, grazie ai risultati dagli altri campi, la squadra cabiatese resta in corsa per la permanenza in categoria. Ora servirà ricaricare energie e batterie per poi ripresentarsi in campo sabato 26 aprile per il terzultimo turno ospiti della MTS Tecnicaer Santena, primo del trittico finale che continuerà il 5 maggio in casa contro Villa Cortese e si chiuderà il 10 maggio sul campo della Libellula. Alla Clerici Auto dopo la sosta serviranno punti e una vera svolta per confermare la categoria.

Il tabellino di Pallavolo Cabiate-Novara 0-3

Parziali: 19-25, 21-25, 21-25

Pallavolo Cabiate: Crespi 14, Ghezzi 12, Gotti 11, Bizzotto 4, Colombo 4, Niccoli 2, Passuello 1- All. Reali.

Risultati del 10° turno di ritorno, Serie B1

Pallavolo Cabiate-Novara 0-3, Club Italia-Libellula 3-0, Savis Volpiano-Trentino Energie 3-1, Volano-Palau 3-1, Parella-Villa Cortese 0-3, Chiavenna-Santena 0-3, Don Colleoni-Legnano 1-3.

Classifica girone A, Serie B1

Villa Cortese 59; Savis Volpiano, Volano 46; Santena 44; Legnano 41; Capo D'Orso Palau, Libellula 40; Novara 37; Club Italia 35; Parella 26; Don Colleoni 25; Clerici Auto Cabiate 19; Trentino Energie 18; Chiavenna 7.

Programma dell' 11° turno di ritorno

Sabato 26 aprile ore 18.45 Santena-Cabiate, Trentino Energie-Parella, Novara-Volano, Palau-Club Italia, Libellula-Volpiano, Villa Cortese-Don Colleoni, Legnano-Chiavenna.