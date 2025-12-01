Serie B2: seconda sconfitta consecutiva per la Dolcos Cabiate

Domenica negativa per la Dolcos Cabiate, incappata nella sua seconda sconfitta consecutiva nell’8° turno di campionato di Serie B2 femminile.
Amarezza in Serie B2
La squadra brianzola diretta da coach Mario Motta è stata battuta nettamente per 3-0 sul campo della Thema Studio US Torri. Una sconfitta pesante che fa scivolare Cabiate al quinto posto in classifica. La Dolcos tornerà ora in palestra per preparare al meglio il prossimo delicato impegno casalingo in programma sabato 6 dicembre quando riceverà la capolista del girone la Volley Noventa Vicentina.
Il tabellino di Thema Studio US Torri-Dolcos Cabiate 3-0
Parziali: 25-21, 25-17, 25-12
I risultati dell’8° turno del girone A
Sabato 29 novembre ore 21 Duec-PlanetVolley VR 0-3, Volley Noventa Vicentina-Vero Volley Monza 1-3, Crema-Agrate 3-0, ZooGreen CR-Zevio VR 3-1, Gorgonzola-Futurvolley 3-1; domenica 30 ore 18 Thema Studio US Torri-Dolcos Cabiate 3-0, Eagles Vergati PD-Busnago 3-0.
La classifica del girone A
Volley Noventa Vicentina, Eagles Vergati PD 19; Vero Volley Monza, Enercom Fimi Crema 17; Dolcos Cabiate 15; PlanetVolley VR, Thema Studio US Torri 14; Gorgonzola, Agrate 10; Zevio VR , Futurvolley, ZooGreen CR 9; Duec Credeva 6; Busnago 0.