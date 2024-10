Serie C: bis vincente per la Virtus, supera l'esame Bocconi

Buona anche la seconda per la Virtus Cermenate che nel posticipo domenicale del 2° turno del campionato di serie C ha sbancato il campo milanese.

Campo sbancato, vince la Virtus

La Virtus ha superato l'esame Bocconi dopo un overtime per 77-76. Gara difficile e sempre in equilibrio per il team gialloblù diretto da coach Edoardo Pogliaghi che però ha avuto il merito di trovare la zampata vincente nel tempo supplementare. Sugli scudi il top scorer Matteo Clerici ma anche capitan Jacopo Lepri e Andrea Lucchini.

Tabellino di Bocconi Milano-Virtus Cermente 76 - 77 dts

Parziali 16-18, 40-41, 57-51, 67-67, D1ts

Virtus Cermenate : Clerici Matteo 17, Lepri Jacopo 11, Lucchini Andrea 9, Molin Leonardo 9, Giardini Samuele 7, Carioni Matteo 6, Verga Phuwin Simone 6, Botta Pierfrancesco 5, Lakicevic Jovan 4, Cairoli Luca 2, Strambini Pietro 1, Camara Mamadou. All. Pogliaghi.

Così il 2° turno del girone D

Sabato 12 ottobre Busnago-Seregno 68-65, Varedo-Somaglia 65-64, Settimo-Cerro 78-83, Milanotre-Pall. Milano 71-87, Lissone-Nuova Argentia Gorgonzola 82-71; domenica 13 ore 17.15 Bocconi-Cermenate 76-77 dts, Opera-Novate 59-68.

Classifica del girone D di Serie C

V. Cermenate, Cerro, Pall. Milano, Novate 4; Settimo, Opera, Bocconi, Lissone, Busnago, Varedo 2;, Somaglia, Milanotre, Seregno, Gorgonzola 0.

Così il 3° turno del girone D

Sabato 19 ottobre Settimo-Seregno, Cerro-Busnago, Lissone-Milanotre, Virtus Cermenate-Robur Somaglia; domenica 20 Bocconi-Novate, Nuova Argentia Gorgonzola-Pall. Milano, Opera-Varedo.