Serie C: Cermenate supera il primo esame Bocconi e vede la finale

Gara 1 è di Cermenate: la Virtus conquista la semifinale in Serie C e vince a domicilio. Ora si punto tutto su gara 2.

Serie C, prove superate

Non finisce di stupire la Virtus Cermenate che nel week-end ha aperto la serie di semifinale in Serie C maschile vincendo a domicilio la gara 1 contro la Bocconi Milano per 71-60. Partita sempre equilibrata che però i gialloblù di coach Edoardo Pogliaghi hanno saputo vincere grazie all'allungo nell'ultimo quarto. Ora la Virtus è 1-0 nella serie e potrebbe già chiudere i conti in gara 2 in programma mercoledì 14 a Milano, alle 21.30. Eventuale gara 3 a Cermenate sabato 17 maggio, alle 18.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Bocconi Milano 71 - 60 (1-0)

Parziali 20-20, 35-31, 50-48

Virtus Cermenate : Lepri Jacopo 20, Molin Leonardo 11, Verga Phuwin Simone 9, Carioni Matteo 8, Clerici Matteo 8, Giardini Samuele 5, Lakicevic Jovan 5, Botta Pierfrancesco 3, Cairoli Luca 2, Camara Mamadou, Lucchini Andrea, Strambini Pietro. All. Pogliaghi.

Bocconi Sport Team Milano : Atsur Engin 16, Bordi Massimiliano 13, Fontana Edoardo 13, Guarise Edoardo 9, Ghezzi Jacopo 3, Campeggi Riccardo Walter 2, Renoldi Adriano 2, Romagnoli Davide Fsco M. 2, Marchetti Filippo, Salerno Vincenzo Antonio, Cefarelli Dario ne, Mazzola Niccolò ne, All. Favero.

La vincente della serie Cermenate-Bocconi sfiderà in finale la vincente della semifinale Cerro-Pallacanestro Milano (1-0).