Serie C: Cermenate vince gara 1 dei quarti e travolge Busnago

Partenza lanciata nei playoff di Serie C per la Virtus Cermenate, che ha vinto gara 1 nella serata di domenica 27 aprile.

Serie C, che virtus

La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi infatti, ieri sera, ha vinto gara 1 dei quarti di finale superando in casa la Fortitudo Busnago con un netto 79-53 che regala il primo punto a suo favore in vista del match di ritorno in programma già mercoledì 30 in trasferta. Nella gara di ieri decisivo l'ottimo avvio di capitan Lepri e compagni che hanno indirizzato subito il match chiudendo avanti sul 27-7 il primo quarto per poi gestire il resto della gara. Ricordiamo che se Busnago pareggiasse la serie allora si tornerebbe a giocare la bella a Cermenate sabato 3 maggio.

Il tabellino di gara 1 Cermenate-Busnago 79-53 (1-0)

Parziali 27-7, 49-28, 63-43

Virtus Cermenate : Lakicevic Jovan 18, Lepri Jacopo 18, Molin Leonardo 12, Cairoli Luca 10, Carioni Matteo 7, Giardini Samuele 5, Verga Phuwin Simone 4, Clerici Matteo 3, Camara Mamadou 2, Botta Pierfrancesco, Strambini Pietro, Lucchini Andrea ne. All. Pogliaghi.

Fortitudo Busnago : Perego Davide 12, Arioli Federico 8, Mitov Matteo 6, Boleli Vasconcellos Josuè 5, Chirico Edoardo 4, Favalessa Matteo 4, Gotti Claudio 4, Boniolo Andrea 3, Brigatti Riccardo 3, Timis Edoardo 3, Saini Federico 1, Casati Simone. All. Ascenzo.

Il calendario dei quarti playoff, Serie C

Il calendario completo dei quarti di finale: gara 1 a Cermenate il 27/4 79-53, gara 2 a Busnago il 30/4 ore 21, eventuale gara 3 3/5 a Cermenate ore 21.

Le altre sfide dei quarti di finale

Cerro Maggiore-Lissone 75-61, Bocconi Milano-Settimo 73-64, oggi luned 28/4 Pallacanestro Milano-Milanotre.