Serie D Femminile: Cermenate batte Saronno 3 a 1

Cermenate ritrova la vittoria e lo fa con un 3-1 conquistato ai danni di Saronno.

20^ giornata di Serie D femminile

Avvio di primo set punto a punto fino al 3-3, poi Cermenate allunga (7-4, 9-5). Saronno prova a rifarsi sotto (10-9), ma le comasche rispondono subito (13-9, 17-10). Le ospiti non reagiscono (20-12) e per Cermenate è agile chiudere il parziale (25-14). Nel secondo set Cermenate mantiene sempre la testa: 4-1, 7-3, 12-6, 16-8, 23-12, fino al definitivo 25-15. Nel terzo set, dopo un avvio equilibrato (3-3), è nuovamente la formazione di coach Proverbio a provare l’allungo (7-3). Saronno rientra subito (8-8), e si porta avanti (8-12). Cermenate rimette tutti in discussione sul 15-15, poi si gioca punto a punto fino al 19, quando è la formazione ospite a trovare il break decisivo (19-22), che le permette di vincere il parziale 21-25. Cermenate non si scompone nel quarto set e, dopo un inizio di parziale equilibrato (3-3, 5-5, 7-7), allunga (13-10, 19-12). Saronno prova ad accorciare nel finale (23-18, 24-22), ma è Cermenate a piazzare il punto decisivo (25-22) che vale la vittoria da tre punti. Appuntamento tra le mura amiche mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 21 per il recupero della gara di campionato contro Easy Volley Monte Volley SU.