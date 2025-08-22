Si è chiuso il Master finale del Lario Tennis Tour 2025 

Tennis giovanile

Dopo oltre 4 mesi è calato il sipario sul maxi torneo itinerante riservato alle categorie U12 e U14

Giovedì 21 agosto 2025 è calato il sipario, dopo oltre quattro mesi e 9 tappe, sull’edizione 2025 del Lario Tennis Tour che ha proclamato i suoi vincitori tra gli oltre 600 partecipanti nelle categorie Under12 e Under14. La manifestazione itinerante che ha preso il via ad aprile con la prima tappa disputata presso il Junior Tennis Training di Malnate, ha vissuto il suo degno epilogo sulla terra rossa di Villa Omo ospite del Tennis Como dove sono andate in scena le ultime quattro giornate decisive dal 18 al 21 agosto, proprio alla vigilia del via del prestigioso "ComoLakeChallenger che scatterà da domenica mattina.

Il Lario Tennis Tour ha così proclamato i suoi vincitori dei quattro tornei maschili e femminili.

Tutti i vincitori dell'edizione 2025

In campo femminile nella categoria Under 12 il successo ha sorriso a Emma Accongiagioco del TC Lecco che in finale ha battuto Alice Merelli dell’Erreci Progetto Tennis di Mariano Comense. Nella categoria Under 14 vittoria di Giulia Scozzafava del TC Lecco che in finale ha superato Isabella Lorelai Fuentes Samame della Canottieri Flora.

In campo maschile invece nella categoria Under 12 trionfo per Manuel Peregalli del Tennis Club Delebio che in finale ha regolato Alexander Sicilia dell’Isola Virginia. Nella categoria Under 14 successo per Francesco Fontanazza dell’A-Rete Guanzate che ha domato Sebastian Ghidelli del San Giuseppe Milano.

Si è chiusa così questa edizione del torneo itinerante giovanile che ha toccato non solo la provincia di Como, visto è partito dal Junior Tennis Training di Malnate, per poi passare dal TC Sondrio al TC Lecco, quindi a Concagno, Rovellasca, Mariano Comense, Cantù, Canzo e San Fermo della Battaglia, ultima tappa prima di questo Master finale al Tennis Como.

Il calendario di Lario Tennis Tour 2025

1° tappa 5-12 aprile a Malnate presso Junior Tennis Training

2° tappa 17-25 maggio a Sondrio presso TC Sondrio

3° tappa dal 24 maggio al 1 giugno a Lecco presso TC lecco

4° tappa dal 31 maggio al 7 giugno a Concagno presso Junior Tennis Training

5° tappa 7-15 giugno a Rovellasca presso TC Rovellasca

6° tappa 14-29 giugno a Mariano Comense presso Erreci Progetto Tennis

7° tappa dal 28 giugno al 13 luglio a Cantù presso CT Cantù

8° tappa 5-20 luglio a Canzo presso Tennis LIFE

9° tappa 12-27 luglio a San Fermo della Battaglia presso Team Veneri

Master Finale 18-21 agosto presso Tennis Como