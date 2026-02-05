Bosisio Parini, Sofia Redaelli è la nuova sindaca dei Bambini. Proclamata alla scuola primaria I. Calvino.

Eletto il nuovo sindaco dei Bambini

Mercoledì 4 febbraio alla scuola primaria I. Calvino di Bosisio Parini, è stato proclamato il sindaco dei Bambini, momento conclusivo di un progetto che, anno dopo anno, coinvolge con entusiasmo l’intero plesso scolastico: alunni, insegnanti e personale. L’iniziativa rappresenta un’importante esperienza di educazione alla cittadinanza attiva, che accompagna i bambini, fin dalla scuola primaria, alla scoperta del funzionamento dell’Amministrazione comunale. Guidati dagli insegnanti, gli alunni intraprendono un percorso di conoscenza che consente loro di comprendere le diverse fasi della vita amministrativa, il valore delle istituzioni e il significato concreto della partecipazione democratica.

Una cerimonia speciale

Alla presenza del dirigente scolastico Orsola Moro, del sindaco Paolo Gilardi e dell’assessore all’Istruzione Gabriele Beccalli, i bambini protagonisti del progetto hanno raccontato con semplicità e spontaneità gli aspetti che più li hanno incuriositi e coinvolti, dimostrando attenzione, consapevolezza e senso di responsabilità. Il dirigente scolastico ha sottolineato come i valori della collaborazione, del rispetto e del dialogo siano alla base di ogni comunità e come la scuola abbia il compito fondamentale di educare cittadini consapevoli, capaci di partecipare attivamente alla vita collettiva. Il sindaco ha ribadito l’importanza del ruolo di guida e di ascolto nei confronti di tutti i cittadini, invitando i piccoli amministratori a un futuro incontro in Comune per un simbolico confronto “tra sindaci”. L’assessore Beccalli ha invece evidenziato il valore del lavoro di squadra, spiegando come il ruolo degli

assessori sia essenziale per supportare il Sindaco e assumere decisioni condivise.

Gli eletti

In questa occasione, il sindaco ha donato alla scuola una vera fascia tricolore, che sarà custodita con cura e tramandata di anno in anno al nuovo Sindaco dei Bambini, come simbolo di responsabilità, impegno civico e continuità del progetto. La lista vincitrice è risultata “La Scuola che Vorrei”. Sofia Redaelli è la nuova Sindaca dei Bambini, affiancata dalla sua Giunta così composta:

• Vicesindaca: Bianca Mazzarini

• Assessore all’Ambiente: Greta Baroni

• Assessore allo Sport: Alessandro Palaia

• Assessore alla Salute: Pietro Ferra

• Assessore alla Cultura: Camilla Bonacina

Ciascun membro della Giunta ha condiviso idee, azioni e iniziative con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità scolastica del plesso I. Calvino, promuovendo benessere, inclusione e partecipazione.

Tante liste candidate

Accanto alla lista vincitrice, hanno preso parte al percorso elettorale anche le altre liste candidate: I Simpatici 7, I Piccoli Leaders, I Love School Project, I Bomber, I Deejay, Le Imperfette e School and Joy. Tutte hanno contribuito con impegno, creatività e spirito di collaborazione a rendere il progetto ancora più ricco e partecipato, presentando proposte orientate al miglioramento della vita scolastica e dimostrando come il confronto democratico e il rispetto delle opinioni altrui siano competenze fondamentali da coltivare fin dalla scuola primaria. I bambini hanno voluto raccontare in prima persona il percorso vissuto: