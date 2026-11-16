Spaccio, arrestato un diciottenne

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Durante la perquisizione viene trovato in possesso di marijuana e hashish, arrestato un diciottenne per spaccio.

Spaccio, arrestato diciottenne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Lurate Caccivio hanno arrestato un 18enne residente nel comune per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nell’ambito di un’attività investigativa in materia di stupefacenti, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del giovane, finalizzata alla ricerca di droga. La perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 341 grammi di marijuana, in parte custoditi in buste sottovuoto, e 51 grammi di hashish, oltre a materiale destinato alla pesatura e al confezionamento delle sostanze e oltre 1.100 euro in contanti.Sono stati inoltre sequestrati due telefoni cellulari e alcuni capi di abbigliamento ritenuti di interesse investigativo nell’ambito di precedenti accertamenti.

Controlli anche a Villa Guardia

Le verifiche sono proseguite a Villa Guardia, dove gli stessi militari, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco, hanno eseguito un’ulteriore perquisizione nei confronti di un 25enne, trovato in possesso di 12 grammi di marijuana custoditi in un contenitore di vetro. La sostanza è stata sequestrata e il giovane è stato segnalato alla competente autorità amministrativa per detenzione di stupefacenti destinati all’uso personale.

Il 18enne arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna presso il Tribunale di Como.

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.