Specializzazioni mediche, Speranza annuncia 4.200 borse di studio in più per il 2021. Spata: "Finalmente ascoltati"

Buone notizie per il sistema sanitario nazionale. Un decreto firmato ieri, 9 luglio 2021, dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, adottato di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco prevede che saranno 17.400 le borse di specializzazione in medicina finanziate dallo Stato a disposizione per l’anno accademico 2020/2021.

Specializzazioni mediche, Speranza annuncia 4.200 borse di studio in più per il 2021

Un aumento di 4.200 contratti per rispondere ai fabbisogni segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome, rispetto ai 13.200 inizialmente previsti. Perché la pandemia da Covid-19 ha reso lampante un problema ormai divenuto cronico: la carenza di medici di base per il territorio da una parte e di specialisti negli ospedali dall'altra. Questo perché non tutti i laureati in Medicina riescono a ottenere una borsa per frequentare o il corso di formazione per medici di base o di specializzazione. Se a tutto questo si aggiunge l'elevata età media dei medici e i pensionamenti quasi quotidiani si capisce perché nella sola provincia di Como mancano, rispetto alle necessità, 64 medici.

"Per il 2021 il Governo mette a disposizione 17.400 borse di specializzazione in medicina per altrettanti giovani laureati - ha commentato il Ministro Speranza - Sono il doppio di quelle che esistevano fino a due anni fa e quasi il triplo di quelle stanziate negli anni precedenti. È un risultato straordinario che aumenta le opportunità per tanti giovani medici laureati e pone le fondamenta per il Servizio Sanitario Nazionale del futuro".

"Finalmente siamo stati ascoltati - ha commentato il presidente dell'Ordine dei Medici di Como e dell FromCeo lombarda - Gianluigi Spata - La nostra Federazione nazionale segnala da almeno dieci anni il problema dell'imbuto formativo e bisogna fare di più per garantire continuità nella formazione dei giovani medici".

