Sport, fair play e solidarietà: serata bellissima

Sport, fair play e solidarietà: lezione bellissima a Olgiate Comasco con l’ex calciatore del Milan Filippo Galli, “Un euro al metro” e lo psicologo Gabriele Barreca.

Lo sport come scuola di vita

Gli ospiti illustri, la voglia di confrontarsi, l’attenzione degli alunni della scuola media e dei loro genitori: serata riuscitissima, a conclusione del percorso organizzato dal professor Paolo Novati, “Io tifo, tu tifi, noi tifiamo”. Aula “Margherita Hack” piena per un’iniziativa davvero virtuosa.

Galli, il Milan degli olandesi e la lezione da imparare

Filippo Galli, oggi responsabile del settore giovanile del Parma calcio, ha sottolineato un concetto imprescindibile: rispettare le regole, “un impegno per cui non serve talento ma semplicemente educazione”. Concetto sottolineato anche nell’intervento del maresciallo Andrea Marino, comandante dei Carabinieri di Olgiate Comasco. E poi aiutare i compagni in difficoltà, perché solo così una squadra può crescere e diventare realmente forte.

Il racconto dello psicologo

Proprio il concetto di aiuto è emerso nel racconto dello psicologo Barreca, che ha portato l’esempio del progetto condiviso col Como 1907: una squadra con ragazze e ragazzi autistici, il calcio come modello di inclusività.

L’esempio di “Un euro al metro”

Gli amici Michele Bottinelli, Alberto Ghielmetti, Alessandro Lucca ed Heros Speroni hanno presentato e illustrato a nuova sfida di “Un euro al metro”: traversata del lago di Como a nuoto e giro in bicicletta del lago di Como.

Tutto questo con l’obiettivo di raccogliere fondi per realizzare un pozzo a Morogoro, in Tanzania.