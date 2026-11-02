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Stop al servizio prelievi a Bizzarone e in altri Comuni.

Servizio prelievi sospeso

“Il 27 ottobre l’Ospedale Valduce ha comunicato al nostro Comune che da martedì 3 novembre verrà sospeso il servizio prelievi che era gestito in collaborazione con la Cri di Uggiate con Ronago e la Farmacia Erbisini presso il Centro “Le Ginestre” (il martedì mattina, Ndr) – spiega il sindaco Guido Bertocchi – Con neppure una settimana di preavviso l’Ospedale Valduce ha eliminato il servizio negli ambulatori di Bizzarone, Cagno, Concagno, Drezzo, Faloppio, Pare’, Rodero, Ronago, Solbiate e Valmorea”. Verranno mantenuti due soli presidi (Uggiate con Ronago il martedì e per sole 20 persone più 5 domiciliari e Colverde – località Gironico – il venerdì anche qui con un massimo di 20 accessi oltre a 5 domiciliari).

“Un servizio in meno”

“Questa decisione rappresenta un ulteriore servizio in meno per i cittadini e soprattutto un grave disagio per le fasce più deboli della popolazione nonché per gli anziani. Per dare un’idea di questo disagio basti dire che nel 2025 in questi comuni sono stati effettuati poco meno di 3.500 prelievi (quasi 300 al mese).

Come sindaci stiamo lavorando per provare a trovare una soluzione alternativa, anche se personalmente non sono particolarmente ottimista. Questo ennesimo provvedimento negativo si aggiunge infatti alla progressiva scomparsa dei medici di base dagli ambulatori comunali e all’allungamento dei tempi di attesa della quasi generalità delle prestazioni richieste. Dai tempi del Covid ad oggi un regredimento dei servizi sanitari che è sotto gli occhi di ciascuno di noi. Se a tutto ciò aggiungiamo poi il fatto che oggi, per accedere ai servizi sanitari, l’anziano si deve trasformare in una sorta di perito informatico, ecco che il quadro è desolatamente completo”.