Storie ai tempi del Coronavirus: Tokyo, gigante a quattro zampe che dona il sangue

E’ un cane corso che ha permesso di salvare un altro esemplare.

Una bellissima storia di solidarietà animale

Tokyo ha 4 anni ed è un magnifico esemplare di cane corso. Un gigante di circa sessanta chilogrammi che si è fatto notare non solo per la mole, ma per la sua generosità. Con una trasfusione di sangue ha infatti permesso di salvare la vita a un piccolo jack russel.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 21 marzo 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui