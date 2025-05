Tanti auguri mamma 2025: sui giornali di Olgiate, Erba e Cantù oltre 8mila messaggi e disegni dalle scuole

Tanti auguri mamma 2025: oltre 8.000 messaggi, disegni e dediche per le mamme inviati ai tre settimanali. Il Giornale di Olgiate ne conta circa 3.000, il Giornale di Erba più di 2.500 e il Giornale di Cantù 3.300. Li troverete tutti pubblicati sui numeri in edicola da domani, sabato 10 maggio 2025 (anche in edizione sfogliabile cliccando QUI).

Tanti auguri mamma, un’ondata di dediche

Domenica 11 maggio si celebra la Festa della mamma e anche quest’anno il Giornale di Olgiate, Giornale di Cantù e Giornale di Erba vogliono rendere omaggio a tutte le mamme, con l’aiuto dei loro lettori e delle scuole, con un'attenzione particolare alla solidarietà e alla lotta contro lo spreco alimentare grazie alla collaborazione della Fondazione Banco Alimentare ETS.

Da oltre 20 anni il nostro gruppo editoriale Netweek lancia l’iniziativa “Tanti auguri Mamma”, entrando nelle scuole e aprendo le pagine dei suoi settimanali a tutti i lettori, raccogliendo e pubblicando migliaia e migliaia di messaggi, coinvolgendo circa 8.000 classi e più di 150.000 bambini nel Nord Ovest. Anche per questa edizione c’è stato il sostegno di partner, come “Doppiozero” per il Giornale di Erba.

Tutti gli auguri saranno pubblicati sul Giornale di Olgiate, Giornale di Cantù e Giornale di Erba domani, sabato 10 maggio.

Il sostegno alla Fondazione Banco Alimentare

L’importante novità di quest’anno è il sostegno alla Fondazione Banco Alimentare ETS. Con l'iniziativa “Tanti Auguri Mamma” desideriamo compiere un gesto concreto di solidarietà: il gruppo Netweek donerà un contributo economico alla Fondazione che consentirà di recuperare e distribuire alimenti pari a 50.000 pasti (un pasto corrisponde a un mix di 500 grammi di alimenti in base ai LARN - Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana), a sostegno della campagna di raccolta fondi di Banco Alimentare dedicata alla Festa della Mamma affinché tutte le mamme possano festeggiare, nessuna esclusa.

E sempre grazie alla collaborazione con Fondazione Banco Alimentare Ets viene proposto un progetto didattico multimediale che accompagna l’iniziativa nelle scuole, per sensibilizzare i più piccoli sul tema dello spreco alimentare. Infatti, alle classi che partecipano alla raccolta degli auguri per la mamma regaliamo un simpatico fumetto interattivo, “Un magico compleanno. Chi non spreca fa festa due volte!”, scritto da Jessica Anna Maria Forgetta e illustrato da Debora Califri per Overbi, presentando gli S.G.A.S. Supereroi Gentili Anti Spreco, che insegneranno come anche i gesti più semplici possono fare una grande differenza. Il fumetto è scaricabile in formato digitale dal sito tantiaugurimamma.it/la-storia e offre tanti contenuti aggiuntivi che possono essere scoperti in classe con la Lim ma anche a casa da qualsiasi dispositivo.

Sul sito www.tantiaugurimamma.it si possono trovare altri interessanti contenuti multimediali realizzati per le passate edizioni, come la dolcissima canzone “L’amore più grande” e il podcast da ascoltare in famiglia che racconta quattro storie emozionanti, dedicate ovviamente alla mamma.

"La storica iniziativa Tanti Auguri Mamma è un esempio concreto della volontà da parte del nostro gruppo editoriale di condividere la vita e i momenti importanti con i propri lettori - spiega Marco Sciscione, amministratore delegato Netweek - Crediamo nei valori della condivisione e della solidarietà. Per questo, con l’edizione 2025 siamo orgogliosi e lieti di poter sostenere la Fondazione Banco Alimentare ETS, una importantissima realtà che opera per il bene collettivo e combatte lo spreco alimentare, con una donazione equivalente a 50.000 pasti. E con il progetto didattico 'Un Magico Compleanno - Chi non spreca fa festa due volte!' desideriamo contribuire a insegnare ai più piccoli che ogni alimento vale anche se imperfetto, anche se diverso. Educare al rispetto del cibo significa costruire un futuro più sostenibile per tutti".

“Desideriamo ringraziare il gruppo Netweek per averci coinvolti in questa iniziativa dall’alto valore educativo: il contrasto allo spreco alimentare e una cultura del valore del cibo si imparano sui banchi di scuola. La lotta allo spreco alimentare è per noi un’attività quotidiana che dal 1989 ci permette di sostenere oltre 7.600 enti convenzionati (mense, centri di accoglienza, case-famiglia, etc.), che raggiungono quasi 1.800.000 persone in difficoltà. Partire dalle persone è l’elemento fondamentale, siamo grati di poter celebrare insieme a Netweek tutte le mamme, nella ricorrenza a loro dedicata” commenta Giovanni Bruno, presidente Fondazione Banco Alimentare ETS.