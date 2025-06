Tanti in cammino in ricordo di Cristina Mazzotti

Nel giorno di quello che sarebbe stato il compleanno della 19enne rapita dalla 'ndrangheta nel 1975 si è svolta la camminata in sua memoria, organizzata da Segrino soccorso con il patrocinio delle Amministrazioni comunali di Eupilio e Longone, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine

Una manifestazione molto sentita

Si è svolta nella mattinata di oggi, domenica 22 giugno, la camminata in ricordo di Cristina Mazzotti, la 19enne rapita e uccisa dalla 'ndrangheta cinquant'anni fa. Proprio per non dimenticare quella terribile tragedia Segrino soccorso ha organizzato la manifestazione, che ha riscosso consenso da parte della comunità e che vedrà poi un pomeriggio di giochi per i piccoli all'area Punt d'Inach e una serata in musica alla presenza, tra gli altri, di dj Paoletta di Radio Italia.

"Cristina è sempre con noi"

Commosso il ricordo della nipote, Arianna Mazzotti, presente con l'intera famiglia all'evento:

"Grazie, è bellissimo vedere la comunità di Eupilio e Longone insieme. Grazie perché ricordiamo Cristina, ma la ricordiamo con uno spirito positivo. E' stata portata via qui e riposa nel cimitero di Galliano, perciò è sempre con noi. Spero che una parte di lei sia nei vostri cuori. Portatela con voi ogni volta che pensate a cosa potete fare per gli altri. Prendete per mani i vostri ragazzi e accompagniamoli nella loro crescita".

Tanti i riconoscimenti assegnati

Al termine della camminata sono stati assegnati numerosi riconoscimenti: al comandante della caserma dei Carabinieri di Erba Gaetano Marco Ensabella, al comandante della caserma dei Carabinieri di Asso Matteo Brivio, ai sindaci di Eupilio e Longone Alessandro Spinelli e Carlo Castelnuovo, all'ex comandante della caserma dei Carabinieri di Erba Luciano Gallorini, all'avvocato Marco Gallorini, al presidente di Anc Erba Gian Mario Colzani, alla campionessa di paraciclismo Chiara Colombo, a Stefano Granata presidente della Croce rossa di Asso, a Club Cb 90 e Brianza 27, oltre agli sponsor che hanno sostenuto l'evento.

Consegnate anche le coppe: al più anziano, alla famiglia più numerosa (la Mazzotti), al gruppo più numeroso.