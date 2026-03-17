Tedofori a Cantù per incontrare gli studenti della “Giovanni Paolo II”

Nell’ambito del progetto “Il Passaggio della Fiaccola Olimpica Milano-Cortina 2026”, l’incontro tra tedofori e studenti della scuola primaria “Giovanni Paolo II” di via Cristoforo Colombo a Cantù.

A scuola con i tedofori

Nella mattina di ieri, lunedì 16 marzo, alle 11, nell’ambito del progetto “Il Passaggio della Fiaccola Olimpica Milano-Cortina 2026”, si è svolto un incontro con gli studenti della scuola primaria “Giovanni Paolo II” di via Cristoforo Colombo a Cantù. All’incontro, reso ancora più significativo dalle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 attualmente in corso, hanno partecipato Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell’Istruzione con delega allo Sport e alla Disabilità, i tedofori Antonello Riva e Pier Luigi Marzorati, rispettivamente ex campione di basket e detentore del record di punti segnati con la maglia della Nazionale italiana (45 punti) e campione di basket e detentore (con 277 presenze) del record di presenze con la maglia azzurra.

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Il passaggio della Fiamma Olimpica

Durante l’incontro gli studenti hanno ricevuto da Marzorati una T-shirt autografata con la scritta “Passaggio della Fiamma Olimpica – Cantù, 3 febbraio 2026”. La mattinata è stata dedicata soprattutto ai valori dello sport e delle Olimpiadi, simbolo di pace e dialogo tra i popoli. Attraverso i cinque anelli olimpici sono stati presentati ai ragazzi alcuni messaggi di pace, richiamando anche il principio della tregua olimpica sostenuto dalle Nazioni Unite e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grande curiosità ha suscitato la presentazione della Torcia Olimpica, affiancata dalle mascotte Milo e Tina, protagoniste delle foto ricordo con gli studenti.

Durante l’confronto con i ragazzi è stato ribadito come lo sport insegni meritocrazia, impegno e spirito di squadra: la vera vittoria non è solo sul campo, ma nella crescita personale e nella capacità di migliorarsi ogni giorno. In chiusura è stato accennato a un progetto provinciale che coinvolgerà le scuole del territorio comasco in vista delle future Olimpiadi Invernali Giovanili del 2028 in Valtellina e delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, per promuovere tra i giovani i valori olimpici e dello sport.