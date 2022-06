Tennis Como Leonardo Borrelli e Alice Noascon Fragno vincono il Super Next Gen 2022 a Villa Olmo 

Tennis Como si è conclusa la terza tappa del prestigioso torneo giovanile presso il circolo cittadino.

E' calato il sipario sulla terza tappa del Super Next Gen Italia 2022, il grande torneo giovanile riservato alle categorie Under16 e Under18 maschili e femminili che anche quest'anno si è svolto sulla terra rossa del Tennis Como (ma anche nelle prime giornate sui campi del Tennis Center di Tavernola e del Nuovo Tennis Delle Vigne) da sabato 11 e fino alle finali di domenica 19 giugno. Oltre 20o i partecipanti iscritti (ben 208, 154 maschi e 54 femminie) provenienti dalla Macroarea Nord -Ovest comprendente Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che si sono dati battaglia sotto il sole di questo giugno afoso. Nel tabellone maschile a trionfare è stato il bergamasco Leonardo Borrelli del Città dei Mille che in finale ha battuto in rimonta Alessandro Zapelli del Tc Piazzano di Novara con il punteggio di 6-7, 6-0, 6-1. Proprio Zapelli aveva eliminato in semifinale il lariano Giulio Stella del Ct Cantù, con il punteggio di 7-6, 7-6, mentre Borrelli. aveva eliminato William Mirarchi del Tc Villasanta per 7-6, 6-7, 6-3.

In campo femminile il successo ha sorriso alla piemontese Alice Noascon Fragno, del Tennis Club Laghi di Valperga che in finale ha battuto in rimonta Camilla Angioni-Martino del Country Club Cuneo con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-3. Da segnalare che in semifinale la Angioni-Martino aveva eliminato proprio la comasca Ginevra Sassi con il punteggio di 6-1, 6-2 mentre Alice Noascon Fragno aveva eliminato Alice Dell’Orto del Ct Ceriano per 6-2 6-4.

Soddisfatta per la riuscita del torneo Chiara Sioli presidente del Tennis Como: " Complimenti a tutti questi ragazzi per l’impegno che hanno messo in campo, senza mai mollare nonostante il grande caldo e che è stato presente per tutte le giornate del torneo. Condizioni difficili ma che hanno fatto emergere il fair play tra i giovani partecipanti. davvero una bella lezione di sport per tutti noi. Le cose che mi ricorderò di questo Super Next Gen Italia 2022 sono proprio le pochissime discussioni e il rispetto che c’è stato tra tutti i giocatori sul campo”.